Paganin sicuro: 'Campionato riaperto? No, l'Inter è ancora fuori portata'

Antonio Paganin, intervenuto durante 'Maracanà' su TMW Radio, ha commentato il derby di Milano vinto dal Milan. Ecco le sue parole
L'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin, ospite a 'Maracanà', programma in onda su 'TMW Radio', ha parlato dei principali temi che ha lasciato la 28^ giornata di Serie A. Ovviamente, non poteva mancare un pensiero al derby di Milano vinto dal Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole.
'Maracanà', Antonio Paganin commenta il derby di Milano
Derby, perché ha vinto il Milan e perché ha perso l'Inter?
"Il Milan è una squadra che rappresenta bene il suo allenatore, dà poco allo spettacolo ed è cinica. Un'Inter che mi ha lasciato perplesso, un po' piatta. Non credo ci sia stato un contraccolpo dall'uscita Champions. Forse non puoi lasciare entrambi gli attaccanti principali fuori. Mi aspettavo qualcosa di più. Due occasioni le hai avute, ma ho visto una squadra leziosa".