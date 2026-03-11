Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Paganin: “Il Milan rappresenta bene il suo allenatore. Campionato riaperto? No, l’Inter è fuori portata”

INTERVISTE

Paganin: “Il Milan rappresenta bene il suo allenatore. Campionato riaperto? No, l’Inter è fuori portata”

Paganin sicuro: 'Campionato riaperto? No, l'Inter è ancora fuori portata'
Antonio Paganin, intervenuto durante 'Maracanà' su TMW Radio, ha commentato il derby di Milano vinto dal Milan. Ecco le sue parole
Redazione

L'ex difensore dell'Inter Antonio Paganin, ospite a 'Maracanà', programma in onda su 'TMW Radio', ha parlato dei principali temi che ha lasciato la 28^ giornata di Serie A. Ovviamente, non poteva mancare un pensiero al derby di Milano vinto dal Milan di Massimiliano Allegri. Ecco, di seguito, le sue parole.

'Maracanà', Antonio Paganin commenta il derby di Milano

—  

Derby, perché ha vinto il Milan e perché ha perso l'Inter?

"Il Milan è una squadra che rappresenta bene il suo allenatore, dà poco allo spettacolo ed è cinica. Un'Inter che mi ha lasciato perplesso, un po' piatta. Non credo ci sia stato un contraccolpo dall'uscita Champions. Forse non puoi lasciare entrambi gli attaccanti principali fuori. Mi aspettavo qualcosa di più. Due occasioni le hai avute, ma ho visto una squadra leziosa".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, la ‘trappola psicologica’ di Allegri che fa indiavolare di brutto Furlani

Campionato riaperto?

"No, l'Inter è ancora fuori portata. L'Inter per perdere deve un po' addormentarsi, cosa che non abbiamo mai visto con le piccole. Il grosso degli scontri diretti poi lo ha già superato, difficile che perda altri punti per strada importanti".

Leggi anche
Florenzi: “Scudetto? Vince l’Inter. Con Allegri il Milan in Champions ci arriva”
Cassano: “Una sola persona può cambiare le cose da Presidente Federale: Maldini”

© RIPRODUZIONE RISERVATA