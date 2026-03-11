Paganin sicuro: 'Campionato riaperto? No, l'Inter è ancora fuori portata'

Derby, perché ha vinto il Milan e perché ha perso l'Inter?

"Il Milan è una squadra che rappresenta bene il suo allenatore, dà poco allo spettacolo ed è cinica. Un'Inter che mi ha lasciato perplesso, un po' piatta. Non credo ci sia stato un contraccolpo dall'uscita Champions. Forse non puoi lasciare entrambi gli attaccanti principali fuori. Mi aspettavo qualcosa di più. Due occasioni le hai avute, ma ho visto una squadra leziosa".