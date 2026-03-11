Alessandro Florenzi ex calciatore del Milan (dal 2021 al 2025), ha voluto rilasciare un'intervista al 'Corriere dello Sport': le sue parole
In occasione del suo 35esimo compleanno, Alessandro Florenzi ex calciatore del Milan (dal 2021 al 2025), ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni del 'Corriere dello Sport' raccontando degli aneddoti legati al post scudetto del 2022, vinto con Pioli in panchina, per poi spostarsi a parlare dell'attuale lotta scudetto, con Milan ed Inter che si contendono il titolo, anche se i rossoneri si trovano -7 punti dalla capolista. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, senti Florenzi
Le parole di Alessandro Florenzi post scudetto 2022: «Non sono andato alla finale di Conference League della Roma perché giocavo nel Milan? Vero, avevo il biglietto. Non andai perché avevamo appena vinto il campionato e avevo degli impegni».