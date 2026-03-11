Pianeta Milan
Florenzi: “Scudetto? Vince l’Inter. Con Allegri il Milan in Champions ci arriva”

Alessandro Florenzi ex calciatore del Milan (dal 2021 al 2025), ha voluto rilasciare un'intervista al 'Corriere dello Sport': le sue parole
In occasione del suo 35esimo compleanno, Alessandro Florenzi ex calciatore del Milan (dal 2021 al 2025), ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni del 'Corriere dello Sport' raccontando degli aneddoti legati al post scudetto del 2022, vinto con Pioli in panchina, per poi spostarsi a parlare dell'attuale lotta scudetto, con Milan ed Inter che si contendono il titolo, anche se i rossoneri si trovano -7 punti dalla capolista. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Florenzi

Le parole di Alessandro Florenzi post scudetto 2022: «Non sono andato alla finale di Conference League della Roma perché giocavo nel Milan? Vero, avevo il biglietto. Non andai perché avevamo appena vinto il campionato e avevo degli impegni».

Su chi vincerà lo scudetto secondo lui: «L’Inter. Milan e Roma in Champions? Allegri penso proprio di sì, Gasperini se la può giocare».

Secondo Florenzi perciò, a spuntarla sarebbe l'Inter, con i rossoneri che conquisteranno sicuramente la qualificazione in Champions League, obiettivo dichiarato da Massimiliano Allegri più e più volte.

