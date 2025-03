Paganin: “Napoli? Col Milan gara chiave. I rossoneri vanno sull’ottovolante”

Intervistato a Tmw Radio, Antonio Paganin ha parlato del Milan in vista della sfida di campionato contro il Napoli: "Corsa Scudetto? Le chiavi sono le due gare che ha il Napoli, ossia Milan e Bologna. Perché viene da una striscia positiva ma con non troppi punti portati a casa. Ho visto che stanno recuperando tutti piano piano, ma c'è di fatto che hanno dato una dimostrazione di forza a Bergamo. Strano come l'Atalanta non crei difficoltà all'Inter però".

Infine, l'ex calciatore ha concluso: "L'impressione è che abbia un indice di pericolosità maggiore col 4-3-3, ma Conte sa perché va avanti col 3-5-2. Servono 6 punti ora, anche per un fattore di autostima. Ha bisogno di vincere queste due gare importanti e rimanere agganciati all'Inter. Pericolosa di più la trasferta di Bologna, che è una bellissima squadra da vedere. Il Milan va sull'ottovolante, non è continua, per me la gara col Bologna è spartiacque. In quel caso l'autostima ti fa colmare quel gap tecnico che c'è con l'Inter".