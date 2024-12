Paganin spiazza tutti: “Il Milan non è una delusione. Fa fatica ma …”

Massimo Paganin, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando anche la situazione in casa Milan in questo momento

Fabio Barera Redattore 17 dicembre 2024 (modifica il 17 dicembre 2024 | 20:16)

Massimo Paganin, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai colleghi di 'News.SuperScommesse.it', spiazzando sulla sua valutazione della stagione del Milan. A suo dire, infatti, i rossoneri non sono una delusione finora e in Champions League potrebbero anche arrivare entro le prime 8 della classifica. Ammette però che l'annata non sarà facile. Ecco, dunque, il suo pensiero.