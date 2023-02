Paganin sulle sfide di Champions: “Milan e Inter partono in vantaggio”

Antonio Paganin, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Milan e Inter in Champions League

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, Antonio Paganin ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al cammino in Champions League di Inter e Milan. L'ex calciatore in modo particolare ha sostenuto come entrambe partano favorite nel ritorno degli ottavi di finale in virtù del gol segnato all'andata. Di seguito le sue parole.