Padovan: “Serie A avanti fino a luglio. L’Europeo è da rimandare”

NEWS SERIE A – Giancarlo Padovan, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dell’eventualità di allungare il termine massimo dei campionati nazionali e di spostare l’Europeo a causa dell’emergenza relativa al Coronavirus.

Queste sono state le sue parole: “Domani ci sarà il Consiglio Federale e secondo me la maggioranza dei club di Serie A sarà per lo stop del campionato. Per fare questo però ci vuole un’armonizzazione con gli altri Stati europei. Alla lunga io credo che si fermeranno tutti, con la conseguenza che l’Europeo potrebbe essere giocato a settembre o nel 2021, facendo terminare gli attuali campionati entro fine luglio. A quel punto i nuovi campionati partirebbero a ottobre o novembre”.

Padovan ha aggiunto ancora: “C’è un’ipotesi che può essere contemplata solo in caso di guerre, che prevede che si possa congelare la classifica e assegnare lo Scudetto alla prima in classifica nel momento dello stop, ma non penso si possa applicare in questo caso, sarebbe ingiusto”.

In merito al possibile stop dei campionati ha parlato anche Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio. Per sapere cosa ha detto continua a leggere >>

