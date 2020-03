Lazio, Diaconale: “Stop alla Serie A? Lotito non si farà imbrogliare”

NEWS LAZIO – Arturo Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio, ha spiegato sul suo account personale del popolare social network ‘Facebook‘ come il Presidente del sodalizio biancoceleste, Claudio Lotito, sia contrario alla sospensione del torneo di Serie A nonostante l’emergenza coronavirus nel nostro Paese.

“Di certo ci sono due evidenze – si legge nella parte finale del lungo post di Diaconale -: da un lato la ferma volontà della società, della squadra e di tutti i tifosi di pretendere la regolarità del torneo scongiurando il rischio di ripetere il 1915 (quando lo Scudetto venne assegnato a tavolino al Genoa dopo la sospensione del campionato per l’entrata in guerra, n.d.r.). Anzi, di battersi fino in fondo per fare in modo che nel 2020 si possa festeggiare non uno ma due Scudetti: quello antico e quello presente. Dall’altro la consapevolezza che non sarà facile imbrogliare il Presidente Claudio Lotito da parte di ministri demagoghi e dirigenti irresponsabili che non capiscono come fermare il campionato significherebbe far saltare tutti i diritti televisivi e condannare al fallimento la gran parte delle società calcistiche italiane”.

Intanto, la Serie A è andata in pressione su Aleksander Ceferin, Presidente della UEFA, sulla questione coronavirus. Per scoprirne i motivi, continua a leggere >>>

