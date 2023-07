Padovan: “Reijnders? Mi piace molto, centrocampista fisico e tecnico”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del nuovo acquisto del Milan, Tijjani Reijnders. Secondo il noto giornalista, infatti, il giocatore olandese sarebbe la scelta giusta per la squadra rossonera. Ma non solo, poiché i giocatori finora arrivati rispecchierebbero bene la richiesta di Stefano Pioli per un centrocampo fisico e tecnico. Ecco le parole di Padovan.