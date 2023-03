Padovan: “Napoli favorito, ma le due sfide con il Milan non saranno facili”

Intervistato dai microfoni di Sky Sport, Gian Carlo Padovan ha parlato della triplice sfida, in Italia e in Europa, tra Milan e Napoli, a partire proprio da quella di domenica 2 aprile: "Magari se lo aspetta il Milan, che pensa che Spalletti possa magari far riposare qualcuno. Ma secondo me sarebbe un errore per Spalletti fare un turnover generoso. Questa è una partita delicata che può condizionare secondo me, per esito e performance, le partite successive".