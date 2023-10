Padovan: “Mi piace vedere il Milan giocare, Leao fa cose importanti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha parlato del Milan e delle prestazioni di Rafael Leao : "Quanto tu cambi 5 minuti, vuol dire che cambi mezza squadra. Se ti danno buone risposte entrambe le squadre, vuol dire che ne hai due. Mi piace vedere il Milan giocare, fatta eccezione per il derby. Ha saputo districarsi da un momento difficile, Pioli è stato bravissimo con il turnover".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Leao sta facendo cose importanti, ha fatto due assist. Questo vuol dire giocare per la squadra, per i compagni. Ha fatto quello che ci aspetta da lui, cioè i due strappi".