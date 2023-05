Padovan: “Il Milan entrerà in Champions, la Juve non dovrebbe andarci”

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al Milan e alla qualificazione in Champions League

Giancarlo Padovan , noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di 'Sky' e ha parlato della qualificazione alla prossima edizione della Champions League , spiegando il motivo per cui, a suo dire, ci arriverà il Milan e non, ad esempio, la Juventus . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Giancarlo Padovan sul Milan

"Secondo me basterà arrivare quinti. Non si può pensare che la Juve vada in Champions col cappio che ha al collo, o meglio con la ghigliottina che ha sulla testa. La Juve non dovrebbe andarci, risubirà un'altra penalizzazione e a quel punto il Milan entrerà".