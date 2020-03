Padovan: “Boban indisciplinato. Idea di Gazidis rivoluzionaria”

NEWS MILAN – Giancarlo Padovan a Sky Sport ha commentato il licenziamento di Zvonimir Boban dal Milan. E un pensiero anche su Ivan Gazidis: “Boban è indisciplinato. Ha carattere fortemente indipendente. Per Gazidis, Boban non era un aiuto ma un ostacolo. Forse Boban se l’è cercata? Ma questa è una mia illazione”.

E poi sul progetto futuro del club: “Sono certo che il Milan sarà fondato su Ralf Rangnick. In bocca al lupo a Pioli, se vince la Coppa Italia, può darsi ci sia un ravvidemento, anche se la Champions è impossibile. Idea di Gazidis rivoluzionaria. Con Rangnick allenatore e ds, e lui che pensa ai conti del club”. La scelta di un manager, per il calcio italiano, sarebbe già di per sé rivoluzionaria. Poi se arriveranno i risultati, questo è un altro discorso…

Guardando la situazione con meno ‘milanismo’, proprio il pensiero di un ‘Gazidis innovatore‘, non è poi così clamoroso: continua a leggere >>>

