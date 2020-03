Futuro Milan, Rangnick cambia la storia: Gazidis innovatore?

NEWS MILAN – Oggi vogliamo proporre una chiave di lettura diversa, forse provocatoria, rispetto a quella che va per la maggiore in questi giorni di crisi societaria in casa Milan. Il nostro focus sulla scelta di Ralf Rangnick da parte di Ivan Gazidis.

La rivoluzione, l’ennesima della storia recente del Milan, pare sempre più in atto. Ivan Gazidis ha fatto fuori Zvonimir Boban. E di riflesso, può andare via anche Paolo Maldini. In tutto questo appare inevitabile che i tifosi rossoneri, numerosi giornalisti e opinionisti, si schierino dalla parte dei due ex calciatori che hanno scritto la storia del Milan.

Ma se Gazidis voglia fare un tentativo rivoluzionario, innovatore, che porterebbe il Milan a riscrivere la storia del calcio italiano? Come Silvio Berlusconi a fine anni ’80. È così impossibile pensare che Gazidis–Rangnick possano guidare il club rossonero verso un futuro più roseo? Il che non significa, obbligatoriamente, rinunciare a Paolo Maldini ad esempio. Anche se la realtà dei fatti è che il ritorno al passato, è servito a poco.

CAMBIA LA STORIA – Rangnick sarebbe peraltro il primo allenatore tedesco in 120 anni di storia rossonera. Ci sono stati diversi tecnici stranieri, ultimo dei quali Sinisa Mihajlovic, ma mai nessun tedesco. La carriera di Rangnick è peraltro molto legata alla Germania, in quanto ha allenato solo squadre della sua nazione: tra le più note ricordiamo Stoccarda, Hannover, Schalke 04, Hoffenheim e per ultima il Lipsia che ha allenato due stagioni, 2015-2016 e 2018-19. Attualmente ha un ruolo dirigenziale nel gruppo Red Bull, precisamente ricopre la posizione di “head of sport and development soccer”.

NUOVO SPONSOR CON RANGNICK? – Chissà che proprio Red Bull possa diventare sponsor del Milan. Magari non main sponsor, ma comunque una partnership da sviluppare anche per il futuro ‘nuovo stadio’. È una possibilità da non sottovalutare, visto che Rangnick sarebbe fortemente voluto da Gazidis. Proprio l’amministratore delegato sudafricano era arrivato per migliorare gli introiti del Milan anche e soprattutto in termini di sponsor, ma sin qui la svolta non c’è stata.

Tutto questo segnerebbe un netto cambio di rotta da parte del club rossonero. La proprietà Elliott, dopo aver investito due anni fa su Ivan Gazidis, pare intenzionato a continuare su questa linea. L’ad rossonero va per la sua strada, e da giugno potrebbe stravolgere tutto, affidando il progetto tecnico a Ralf Rangnick. Non è ancora chiarissimo quale sia il suo ruolo, se solo allenatore, oppure allenatore-dirigente, o magari solo dirigente. Ma quel che è certo è che si prospetta un nuovo ‘anno zero’ per il Milan.

Intanto, sempre in tema Rangnick, intervista esclusiva di PianetaMilan.it ad un giornalista della Bild che conosce bene il metodo di lavoro dell’allenatore tedesco: continua a leggere >>>

