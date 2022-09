Padovan: “Il Milan può rivivere l’esperienza dell’anno scorso” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport', Giancarlo Padovan ha commentato così la vittoria del Milan contro l'Inter: "Il Milan ha dominato la partita. E' vero che nel finale l’Inter ha avuto tre occasioni. I rossoneri però ha tenuto più la palla, fatto più tiri in porta, creduto più nella vittoria anche quando era sotto. Una vittoria importantissima perché spezza o dissolve la nebbia fastidiosa di Reggio Emilia e riporta il Milan momentaneamente in testa. Ha rivinto in rimonta con l’Inter, è sempre più consapevole della sua forza e dice a sé stesso che può rivivere l’esperienza dell’anno scorso". Milan, aperta la pratica per il rinnovo di Leao: le ultime news >>>