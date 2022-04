Padovan: “Le tre davanti non vanno al massimo. Su Leao…” | News

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni sulle squadre coinvolte nella lotta scudetto e su Rafael Leao

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', Giancarlo Padovan ha parlato della lotta scudetto. In particolar modo il giornalista si è soffermato sui rallentamenti delle tre squadre in corsa per il tricolore. Queste le sue dichiarazioni: "In una giornata in cui hanno brillato Napoli e Inter, il Milan ha rallentato. Ma questi rallentamenti non sono infrequenti anche nelle altre due squadre in corsa per lo scudetto. Non mi aspetto uno sprint a tutto gas. Nella prossima giornata ci sono delle trappole, secondo qualcuno potrebbe rallentare ancora. Non vedo andare al massimo le tre davanti". Inoltre si è anche soffermato sull'attaccante portoghese del Milan, Rafael Leao: "E' un giocatore importantissimo. Segna il suo anche se non è un centravanti puro ma è un giocatore che salta l'uomo e crea superiorità numerica, crea la disponibilità a fare assist. Anche lui, oggi, non sta dando quello che il Milan si aspetta. Anche perché la pressione ce l'hanno un po' tutti addosso". Ala destra, il Milan prova il colpo in Ligue 1: le ultime news di mercato >>>