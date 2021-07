Padovan: “Fossi il Milan terrei Pobega per farlo giocare”

Giancarlo Padovan, giornalista ed opinionista, ha detto la sua su Tommaso Pobega, tornato al Milan dopo il prestito allo Spezia

Giancarlo Padovan , giornalista ed opinionista, ha detto la sua su Tommaso Pobega , tornato al Milan dopo il prestito allo Spezia. Proprio il club ligure ha incontrato la dirigenza rossonera per provare a riavere il centrocampista nella prossima stagione. Il Milan lo valuta 12 milioni, ma potrebbe anche decidere di trattenerlo, per offrire a Pioli un'ulteriore soluzione in mezzo al campo.

Su Pobega c'è anche l'interesse dell'Atalanta. Padovan, ospite negli studi di 'Sky Sport' ha detto ciò che farebbe lui fosse il Milan: "La Nazionale di Mancini ci insegna che anche se i giocatori non avevano una grande esperienza internazionale hanno saputo farsi rispettare arrivando ad un traguardo straordinario. Io non conosco bene Pobega, ma se fossi il Milan lo tratterrei in rosa per farlo giocare; certamente in quella zona del campo sono tanti, magari inserendolo quando si può. Come vice Kessié lo vedrei bene. Andare a giocare altrove è però più formativo se ti conquisti il posto da titolare".