Padovan: “Al Milan non si sta vedendo niente. I problemi sono gli stessi di prima”

"Conceicao è un generale molto fortunato, nonostante abbiamo vinto all'estero. Al Milan non si sta vedendo niente. Solo vittorie miracolose, come contro la Juve in Supercoppa e contro il Parma domenica scorsa. Per il resto, i problemi sono gli stessi, così come i giocatori che non soddisfano. Theo Hernandez e Leao, come non giocavano o venivano sostituiti con Fonseca, così escono con Conceicao. Mi pare sia la stessa squadra con gli stessi problemi. I risultati li nascondono, ma non vedo tanta prospettiva".