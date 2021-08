Padova, Sogliano: “A. Donnarumma? Raiola mi ha chiamato e mi ha incuriosito”

Sean Sogliano, direttore sportivo del Padova, ha parlato dell'arrivo imminente dell'ex Milan Antonio Donnarumma. Queste le dichiarazioni

Sean Sogliano, direttore sportivo del Padova, ha parlato dell'arrivo imminente dell'ex Milan Antonio Donnarumma. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'Il Gazzettino: '"Raiola mi ha chiamato per propormi questa situazione e mi ha incuriosito. Ho parlato con lui e anche con il ragazzo e mi è piaciuto quello che ci siamo detti. Si tratta di un ragazzo molto serio e umile, si è posto molto bene. Ha molto entusiasmo e voglia di giocarsi questa occasione ed è nata questa situazione. Dopo aver fatto il terzo in un top club come il Milan ora vuole un'occasione in Italia anche se avrebbe la possibilità di andare a giocare all'estero. Vuole mettersi in discussione qui e in questo momento non ha guardato ad alcun tipo di contratto. Ripeto, mi è piaciuto perché ha delle motivazioni e vuole giocare per dimostrare il suo valore. Mi piacciono i giocatori che non guardano esclusivamente all'aspetto economico, ma anche all'occasione di dimostrare qualcosa".