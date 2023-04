Osimhen: “Niente di grave, voglio esserci col Milan in Champions”

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del TG5, soffermandosi come prevedibile sul proprio infortunio e raccontando come non sia nulla di grave. Il nigeriano ha inoltre aggiunto come il suo desiderio sia quello di tornare contro il Milan in Champions League . Di seguito le sue parole.

Le parole di Victor Osimhen sull'infortunio

"Non è nulla di grave, ma mi voglio prendere questi 10-15 giorni di riposo per riprendermi al meglio. Voglio esserci contro il Milan in Champions. Scudetto? Siamo vicini all’obiettivo, non vediamo l’ora che il nostro sogno diventi realtà: in pochi credevano in noi ad inizio stagione. Non vedo l’ora di festeggiare lo scudetto insieme ai tifosi napoletani in giro per la città. Razzismo? Non credo sia qualcosa che si possa fermare, ma cercherò di utilizzare ogni mezzo a mia disposizione per arginarlo. Tutto questo deve finire perché danneggia psicologicamente i ragazzi". Milan, la probabile formazione per il Napoli >>>