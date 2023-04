Orsi: “Forse a Napoli si pensava che affrontare il Milan fosse semplice …”

Intervistato dai microfoni di Radio Marte, Fernando Orsi ha parlato del match di Serie A tra Napoli e Milan, conclusosi con un 0-4 a favore dei rossoneri: "Direi che domenica sera è stata una partita nata male e finita peggio. Un Napoli così scollegato in 28 partite non si era mai visto; agli azzurri non è praticamente riuscito niente e al Milan è riuscito tutto. L’assenza di Osimhen, secondo me, è solo un alibi perché ad inizio campionato il Napoli ha vinto 7 partite senza il nigeriano".