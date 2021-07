Orsi: “Luis Alberto? Situazione strana, ma se fa muro con Lotito perde”

L'ex portiere e opinionista sportivo Nando Orsi ha parlato della delicata questione tra Luis Alberto e la Lazio. Questo il suo pensiero

Caso Luis Alberto? Che idea si è fatto? "Non si è presentato, non so se lo ha fatto di proposito. E' una situazione strana, però penso che se fa muro con Lotito perde. E' difficile che con un presidente come Lotito i giocatori possano ottenerla vinta. Speriamo tutto si appiani perché può essere un giocatore importante e lo ha detto anche Sarri, lo vuole usare alla Hamsik". Il Milan cerca un trequartista: ecco tutti i nomi