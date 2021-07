Mercato Milan – Luis Alberto-Lazio, è caos. Arma Romagnoli per il Diavolo?

Le ultime sul mercato del Milan. L'assenza di Luis Alberto al raduno della Lazio diventa un caso: i rossoneri ne approfittano?

La giornata di oggi, che ha visto la conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri, ha confermato la gravità della situazione Luis Alberto in casa Lazio . Lo spagnolo risulta essere assente ingiustificato al raduno biancoceleste. Difficile immaginare i veri motivi per il momento, molto più facile è invece ipotizzare che la sua assenza possa essere legata a questioni di mercato. In tal senso attenzione all'indiscrezione riportata da 'Il Messaggero', che accosta il giocatore al Milan .

Come noto la società è alla ricerca di un sostituto di Hakan Calhanoglu, e Luis Alberto che rappresenterebbe un profilo straordinario per sopperire alla partenza del turco. Nell'operazione potrebbe finire il capitano del Milan Alessio Romagnoli che, chiuso da Simon Kjaer e Fikayo Tomori, potrebbe decidere di lasciare il Milan in estate. Si ricorda inoltre che il suo contratto scadrà nel 2022. Uno scenario di mercato che avrebbe del clamoroso: i rossoneri sfrutteranno questa situazione a proprio vantaggio? Al momento è solo un'ipotesi. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: c'è fiducia sul rinnovo di Kessie. ci siamo per Giroud