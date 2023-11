Orsato si sfoga: “Giù le mani dagli arbitri. Siamo stanchi”

Daniele Orsato è uno dei più famosi arbitri italiani e in Serie A. Nel corso della premiazione al Gran Galà del Calcio Triveneto andata in onda su TVA Vicenza, Orsato ha parlato proprio della classe arbitrale e dei commenti che spesso si assaltano su di essi. Ecco lo sfogo riportato da SportMediaset.

"Giù le mani dagli arbitri. Da rappresentante, sono stanco di dover chiamare ragazzini di 16-18 anni che ogni settimana sono oggetto di violenza per un rigore non dato o un fuorigioco non visto. Non si può andare avanti così, siamo stanchi".