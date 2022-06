Orrico: “Vedrei bene Raspadori al Milan: può giocare al posto di Brahim”

Corrado Orrico, ex allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al futuro di Giacomo Raspadori: il giocatore piace al Milan

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un possibile trasferimento di Giacomo Raspadori al Milan. L'attaccante del Sassuolo potrebbe essere l'acquisto giusto per i rossoneri in quanto può ricoprire sia il ruolo di prima punta che di trequartista. A tal proposito, Corrado Orrico, ex allenatore, è intervenuto durante 'Calciomercato - L'originale' e ha parlato proprio del classe 2000. Queste le sue dichiarazioni: "Lo vedrei bene al Milan. E' un brevilineo rapace. Potrebbe giocare al posto di Diaz. Del Milan mi ha colpito il lavoro di Massara e Maldini. La storia inizia da lì". Milan, un ritorno di fiamma per la trequarti: le ultime news di mercato