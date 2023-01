Orlando: “Milan, contro la Roma hai una grande occasione” | Serie A News

E' nuovamente tempo di Serie A. Dopo i risultati della 16^ giornata, andata in programma il 4 gennaio, oggi è già tempo di scendere nuovamente in campo. Dopo aver vinto contro la Salernitana, il Milan domani affronterà la Roma a San Siro. In merito alla lotta scudetto, tenendo conto dei risultati dell'ultimo turno, Massimo Orlando ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "L'Inter ha giocato una grande partita col Napoli e lo ha ridimensionato. Milan-Roma credo sia la partita da tenere sott'occhio. Il Milan ha una grande occasione, la Roma gioca male ma porta a casa vittorie come la Juventus. Anche la Juve gioca male ma porta a casa punti e va bene così. Ma non so quanto possa durare di fare così". Mercato Milan: vice Leao, l'ultima idea di Maldini e Massara >>>