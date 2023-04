Orlando: “Solo il Milan ha capito come fermare Lobotka”

Le parole di Massimo Orlando su Stanislav Lobotka

“Ha fatto una stagione clamorosa. Forse solo il Milan è riuscito a capire come prenderlo e levargli la possibilità di costruire gioco. Lobotka in costruzione è bravissimo. Quella contro i rossoneri è stata l’unica difficoltà da parte dello slovacco. Il Milan non ha vinto 3 volte per caso”. LEGGI ANCHE: Milan, duello con la Lazio per il nuovo bomber >>>