Orlando: “Milan in difficoltà in difesa, mancano le prime linee”

L'ex calciatore Massimo Orlando ha espresso la propria opinione sul rallentamento del Milan in Serie A. Queste le dichiarazioni

Cosa sta accadendo al Milan? Quale il motivo di questo rallentamento? "E' in difficoltà per le assenze, questo è certo. L'Inter dà l'impressione di chiudere le partite, cosa che non capita al Milan. La sensazione era di un Milan molto più concreto, almeno nella prima parte. A questa livelli, se non chiudi la partita, rischi di prendere un gol. In più il Diavolo è in difficoltà quando deve difendere. Mancano le prime linee e si vede. Ma stanno soffrendo in tante questo problema lì davanti. All'Inter o sono più bravi nella preparazione fisica o sono fortunati". Intanto ci sono novità importanti di calciomercato sul difensore.