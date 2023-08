Orlando: “Il Milan ha problemi in difesa, Tomori irriconoscibile”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Massimo Orlando ha parlato dei problemi del Milan dopo la prima vittoria stagionale in casa del Bologna e in vista della sfida contro il Torino: "Il Milan ha fatto bene a Bologna. Continuo però a pensare che abbia problemi in difesa, con un Tomori irriconoscibile. Il Torino è la solita squadra, che in casa crea pochissimo, mentre in trasferta è abilissima nel ripartire".