Orlando: “Il Milan ci sta facendo più di un pensierino su Conte”

CHI ALLA JUVE E CHI AL MILAN TRA LUI E CONTE? – «Conte lo metto sempre davanti a tutti. Penso che il Milan ci faccia più di un pensierino su di lui. Se vuoi tornare a vincere l’idea Conte è sempre la migliore, ma una squadra che gioca a calcio così, e organizzata, come il Bologna non la vedo. magari è l’anno che gli gira bene, ma sta facendo vedere di essere su un pianeta diverso. Se deve fare un salto il prossimo anno, Thiago Motta lo vedrei bene alla Juventus perché spero che Conte vada al Milan». LEGGI ANCHE: Milan, De Zerbi ‘chiama’. Si complica un rinnovo importante? E Cardinale …

