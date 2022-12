Orlando: “Leao? Se sta bene in un posto come il Milan e sei l’idolo, rimani”

Intervenuto nel corso di 'Maracanà' su 'TMW', Massimo Orlando ha parlato di Rafael Leao. Queste le dichiarazioni dell'ex rossonero: "Il fatto che non stia giocando è meglio per il Milan. Ma dico che Leao, se sta bene in un posto come il Milan e sei l'idolo, rimani. Kessiè era protagonista al Milan ma se ti offrono sei milioni a volte puoi pensare ad altro e rimanere dove stai bene". Centrocampo, rinforzo top da un club inglese: le ultime news di mercato >>>