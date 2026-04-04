Napoli-Milan, l'opinione di Orlando a 'TMW Radio' — "Inter-Roma è decisiva, perché ho sempre difeso l'Inter ma per non dovesse portare a casa i tre punti avrebbe il braccino e non più le sicurezze di un tempo. Per Alessandro Bastoni sarà dura in ogni stadio da qui alla fine. Ha fatto una scivolata stupida purtroppo. Beppe Bergomi ha detto che deve andare all'estero? E' costretto, dopo quanto successo al Derby d'Italia ora lo fischiano tutti, poi dopo la Bosnia lo sarà ancora di più".

Quindi, Orlando ha spiegato come, secondo lui, il Napoli sia "lanciatissimo" in questo finale di stagione e costringerà l'Inter a "non sbagliare nulla se vorrà portare a casa il titolo. "Il Napoli le può vincere tutte da qui alla fine, non puoi fare errori. Mancheranno Wesley e Manu Koné alla Roma e facevano la differenza. Vedo il Milan che non può inserirsi, penso che possa vincere il Napoli e se l'Inter dovesse frenare si troverebbe il Napoli col fiato sul collo".

"Lo stadio 'Maradona' e i rientri possono fare la differenza" — In chiusura, un commento anche sul confronto tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri: "Guardando la formazione, il Napoli è al completo e solo per questo dico che sono favoriti. Il Milan non mi fa impazzire, anche se poi i risultati li ottiene. Lo stadio 'Maradona' pieno, i rientri, possono fare la differenza", l'opinione di Orlando sulla partita.