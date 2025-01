Orlando: “Il Milan? Non arriverà in Champions. Su Emerson Royal dico…”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato del Milan e delle difficoltà che stanno vivendo i rossoneri di Sergio Conceicao. In particolar modo, l'ex calciatore ha discusso della posizione del terzino brasiliano, Emerson Royal, e delle sue prestazioni definite, da molti, come a dir poco deludenti: "Emerson Royal non può giocare nel Milan. Ma il problema non è solo lui. Vuoi prendere Walker e pensi di risolvere i problemi? Per me il Milan non arriverà in Champions".