Orlando: “Gimenez? Mi sembra appesantito. Mi sorprende questa cosa di Allegri”

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Orlando ha parlato del nuovo Milan e delle strategie di mercato dei rossoneri: "Gimenez ha fatto male, mi è sembrato appesantito e in grande difficoltà ma è anche arrivato nel momento in cui il Milan stava calando. Si può lavorare su di lui, il problema non è davanti. Mi sorprende l'idea di fare un centrocampo di palleggiatori, non è da Allegri. Forse ha cambiato idea. Vuole far giocare la squadra in un altro modo, un Allegri che vuole imporre il gioco".