Orlando: “Donnarumma-Milan, il denaro l’ha fatta da padrone”

L'ex difensore Alessandro Orlando ha parlato della storia d'amore finita tra Gianluigi Donnarumma e il Milan. Questo il suo pensiero

Che ne pensa della fine tra Donnarumma e il Milan? "Che è finita come forse doveva già accadere un paio d'anni fa. Non come vorrei, ma nel modo più logico: il denaro l'ha fatta da padrone. Questo purtroppo è il calcio di oggi, di bandiere non ce ne sono più. Il Milan perde un pezzo importante. Al PSG hanno la possibilità di concedersi due portieri forti, due potenziali titolari". Ecco le ultime di giornata sul calciomercato del Milan: Calhanoglu, Junior Firpo e tanto altro