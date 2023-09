Orlando: “Il derby sarà un esame soprattutto per il Milan”

Le parole di Massimo Orlando in vista di Inter-Milan

"Il Milan ha entusiasmato in queste partite, non l’abbiamo vista in fase difensiva. Temo che ci sia poca velocità, mancando Tomori. L’Inter con tutti i giocatori d’inserimento può far male lì. E’ un esame per il Milan in questo momento. Giocherà con una pressione addosso importante proprio per questo. Perdere un altro derby sarebbe davvero pesante, ma c’è la consapevolezza che questa Inter è forte". LEGGI ANCHE: Derby Inter-Milan, c’è un unicum. Sfida in vetta ‘inedita’