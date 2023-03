Orlando: “Conte in Italia lo vedrei solo alla Juventus, ma il Milan..”

Massimo Orlando ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità di un ritorno di Antonio Conte in Italia, tra Milan e Juventus

In seguito alla rescissione contrattuale di Antonio Conte con il Tottenham, tante sono state le voci autorevoli che si sono espresse a riguardo. Tra queste spicca quella di Massimo Orlando, che è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà. L'ex calciatore ha sostenuto come il tecnico italiano possa tornare in Italia solamente per la Juventus, essendone tifoso, ma ci potrebbe puntare anche il Milan, che ha bisogno di investire. Di seguito le sue parole.