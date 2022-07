Origi: “Super eccitato per questa nuova avventura al Milan” | PM News

Divock Origi, centravanti del Milan, ha incontrato i tifosi rossoneri in un 'Meet & Greet' a 'Casa Milan'. Scambiando due parole con noi

Daniele Triolo

Divock Origi, centravanti che il Milan ha prelevato in estate a parametro zero dopo i tanti e vincenti anni trascorsi nel Liverpool, ha incontrato i tifosi rossoneri in un 'Meet & Greet' organizzato a 'Casa Milan'.

Tra un autografo, una foto ed un sorriso con i sostenitori del Milan, accorsi in massa per salutare il classe 1995, rinforzo per l'attacco della squadra di Stefano Pioli, Origi, simpatico e disponibile, ha trovato il modo di scambiare anche due parole con il nostro inviato sul posto, Enrico Ianuario.

Milan, le parole di Origi a 'PianetaMilan.it'

Alla domanda sulle sue condizioni fisiche (finora si è sempre allenato a parte per via di un problema muscolare rimediato nella parte finale della sua esperienza con i 'Reds'), Origi ha risposto: "Sto bene! Super eccitato per questa nuova avventura al Milan".

Incalzato, poi, dal nostro corrispondente sulle ambizioni della squadra rossonera in questa stagione 2022-2023 che sta per cominciare ufficialmente, Origi ha dichiarato, in maniera piuttosto ottimistica: "Il Milan ha il 100% di possibilità di vincere nuovamente lo Scudetto".

Infine, una battuta anche sull'avventura del Diavolo in Champions League. "Anche quella è una possibilità!", ha detto Origi, stavolta, però, sorridendo di gusto. Carico, determinato e pronto: il Milan ha trovato il suo nuovo bomber. Con Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud sarà chiamato a realizzare gol importanti. Milan, un ex Serie A per la difesa? Le ultime news di mercato >>>