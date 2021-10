Ordine: “Theo positivo, ma vaccinato. Si dice che Rabiot sia un no-vax”

Il giornalista Franco Ordine ha parlato della positività di Theo Hernandez con la Francia. Ecco la considerazione su Rabiot possibile no-vax

La positività al Covid di Theo Hernandez è arrivata pochi giorni dopo da quella di Adrien Rabiot. Un effetto domino che Franco Ordine ha commentato ai microfoni di 'Tutti Convocati'. Il giornalista ha riportato il sospetto che il giocatore della Juventus sia un no-vax e che quindi la Francia doveva escluderlo a priori dai convocati. Theo, invece, è vaccinato. Queste le dichiarazioni: "Vicenda Rabiot e Francia, non so se ufficiale o pettegolezzo, ma se è vero che Rabiot è un no-vax allora questi della Nazionale francese meritano di essere presi a calci nel sedere perché non si può mettere nel gruppo un no vax, Theo era vaccinato". Intanto il Milan pensa a un nuovo attaccante proveniente dal Belgio