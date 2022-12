Ordine: “Se non sarà San Siro, il Milan farà lo stadio a Sesto” | News

Nonostante la volontà di Milan e Inter sia quella di realizzare il nuovo stadio a San Siro, ancora oggi non ci sono grandi novità in merito. Anzi, l'impressione è che più passi il tempo più lontano sarà il momento in cui verrà messa la prima pietra. In merito alla realizzazione del nuovo stadio, Franco Ordine ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione di un suo intervento a 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti Convocati'. "Se lo stadio non si farà nuovo a San Siro, cosa che ormai mi pare abbastanza evidente, il Milan farà l'impianto da solo a Sesto San Giovanni", ha detto il giornalista. Del resto, proprio il club rossonero non ha mai escluso la possibilità di costruire nell'ex area Falck nella vicina Sesto San Giovanni. Milan, previsto un meeting a gennaio per il rinnovo di Leao.