Ordine: “Rinnovi Maldini e Massara? Hanno preso a martellate lo scudetto”

Franco Ordine, noto giornalista, ha commentato lo stallo sui rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti del Milan in scadenza domani 30 giugno. Queste le dichiarazioni della firma de 'Il Giornale' a 'Tutti convocati' su Radio 24: "Contratto Maldini-Massara? Qualunque spiegazione diano a questa storia, la figuraccia è garantita. Sono riusciti nell'impresa epica di prendere a martellate lo scudetto vinto a maggio. Oggi hanno fatto un contratto da 30 milioni all'anno con Puma, più del doppio rispetto al passato ed è passato sotto silenzio, come l'arrivo di Origi, per questa cosa qua del rinnovo di Maldini e Massara".