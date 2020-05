Ordine: “Rangnick vuole avere carta bianca nella scelta dell’allenatore”

ULTIME NEWS – Intervenuto ai microfoni di Radio 24, Franco Ordine, noto giornalista ed esperto delle vicende riguardanti il Milan, ha detto la sua su Ralf Rangnick e su quello che chiede in vista della prossima stagione.

Ordine ha detto: “Non credo che Rangnick voglia essere fischiato dopo 4/5 mesi. Il tedesco vorrebbe carta bianca sull’area tecnica e vuole scegliere in prima persona il prossimo allenatore”.

Per quel che riguarda l’attacco del Milan, sono 2 i nomi in pole position per arrivare in rossonero: Luka Jovic ed Arkadiusz Milik. Per conoscere il punto della situazione, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓