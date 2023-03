Ordine: “Monguzzi dice di ristrutturare San Siro? Milan e Inter giochino a casa sua”

Ospite di QSVS su Telelombardia, Franco Ordine ha parlato della realizzazione del nuovo stadio del Milan . Queste le sue dichiarazioni: "Ho ascoltato con grande attenzione quello che ha detto il Sindaco di Firenze Nardella a proposito dei lavori da fare allo stadio di Firenze. E poi ho ascoltato con altrettanta attenzione la proposta che ha fatto un genio che circola a Milano, una specie di pronipote di Leonardo Da Vinci, tale Monguzzi . Ha la cattiva abitudine di frequentare la mia stessa palestra, dove non vado più per questo motivo. Non ci vado in segno di protesta. Monguzzi ha detto ‘Inter e Milan facessero i lavori a San Siro’. Naturalmente lo dice perché non sa di quello che parla. Oggi Nardella, sindaco di Firenze, dell’aia di sinistra come Monguzzi, ha detto che ha notificato alla Fiorentina che dovranno giocare per due anni, non due mesi o due settimane, due anni fuori da Firenze!"

"Vorrei sapere da questo genio di Monguzzi, quando fanno i lavori a San Siro, Inter e Milan per due anni dove vanno a giocare? Sotto casa di Monguzzi devono andare secondo me. E per forza, nel garage di Monguzzi devono fare il riscaldamento! Una settimana l'Inter, una settimana il Milan, tutti davanti all'ippodromo de "La Maura" devono andare a giocare. Non so dove abita Monguzzi e non lo voglio neanche sapere. Appena ho visto che frequenta la mia palestra ho deciso che non frequento più quella palestra. È un modo come un altro per denunciare le assurdità di questo paese", ha detto Ordine.