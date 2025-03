Ordine: “Milan? Giocare a San Siro è come remare con il vento in faccia”

"Giocare a San Siro per il Milan con questo clima e in questa condizione è come remare sempre con il vento in faccia. Un problema che una società molto strutturata e molto sensibile sull’argomento doveva affrontare già da qualche tempo e invece si trascina dietro questo problema, così come si trascina dietro le altre scelte che tardano ad arrivare. Tecnicamente impossibile che Cardinale venda perché il vendor loan è stato spostato all’estate 2028. Ci sono le ragioni ma un conto è mettere i sassi sul binario di una squadra che si sta lentamente avviando verso fine stagione".