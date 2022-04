Milan, Ordine: “Cifra tecnica da migliorare. Brahim Diaz ha deluso”

Dopo i due pari del Milan contro Torino e Bologna, Franco Ordine ha parlato dell'attacco rossonero e del deludente rendimento di Brahim Diaz

Matteo Mosconi

I deludenti pareggi del Milan contro Bologna e Torino per 0-0 hanno lasciato alcuni strascichi nell'ambiente rossonero. A parlare della crisi di gol del Diavolo ci ha pensato Franco Ordine, noto giornalista, in diretta a CMIT TV: "Leggo di questo interessamento ad Origi, non è uno da doppia cifra ma comunque meglio di Lazetic attuale".

"Come si fa a parlare di Ibra? Obiettivamente il Milan non ce l'ha mai avuto, ha dovuto fare da solo con Giroud", ha continuato. "Domenica sera a Torino non aveva nemmeno un sostituto per l'attacco, obiettivamente a fine stagione si dovrà chiudere la parentesi Ibra".

Il giornalista ha poi concluso: "Leao non la struscia da un mese, Brahim Diaz dall'inizio del 2022 e Messias ha mostrato i suoi limiti. E' lì dove il Milan deve migliorare la cifra tecnica. Secondo me lo spagnolo ha deluso per le aspettative. Credo che ultimamente anche Kessie abbia deluso". Milan, alternativa di lusso a Sanches! Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI