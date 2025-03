Ordine: “Gimenez? Il meno colpevole. Le squadra avesse un’idea di gioco…”

Intervenuto a Radio 24, durante Tutti Convocati, Franco Ordine ha parlato del Milan e del momento che vivono i rossoneri di Sergio Conceicao . In particolar modo, il giornalista si è soffermato sulle ultime prestazioni di Santiago Gimenez , attaccante arrivato in rossonero durante la sessione invernale del calciomercato. Ecco, di seguito, le parole di Ordine .

"Santiago Gimenez è il meno colpevole. Ha avuto due palle da giocare: con la prima è riuscito a mettere Musah davanti all’area di rigore; la seconda non è riuscita ad agganciarla, su lancio di Felix, per un centimetro. Abraham è un centravanti diverso, ricuce il gioco d’attacco, Gimenez è un finalizzatore e basta. Se la squadra avesse scolpita in testa l’idea di gioco molto precisa, probabilmente capiremmo se Gimenez è il centravanti sbagliato per la squadra o è il gioco a essere sbagliato per Gimenez".