Ordine: “DS e allenatore, ecco il criterio giusto. Sulla stagione del Milan…”

Franco Ordine, giornalista, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai nostri microfoni soffermandosi sulla situazione in casa Milan

Il giornalista Franco Ordine ha rilasciato un'intervista esclusiva ai nostri microfoni, al termine della conferenza stampa alla vigilia di Milan - Como , soffermandosi su tanti temi di attualità in casa rossonera. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Sul direttore sportivo: "Onestamente non mi appassiona la campagna elettorale per uno o per l'altro, non è il mio mestiere. Io ho un solo criterio sul direttore sportivo e cioè che possa cominciare a lavorare ieri. Sull'allenatore, date per scontate alcune caratteristiche che ha questa squadra, la scelta deve essere in questo senso. Bisogna introdurre un tecnico che tenga vivi i pregi e tolga i difetti. Thiago Motta con la Juventus ha applicato gli stessi criteri che ha applicato a Bologna. Da una parte nessuno brontolava, ora qualcuno comincia a lamentarsi".