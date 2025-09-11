Openda: “Uno da cui mi sono ispirato è Zlatan Ibrahimovic”

E' arrivato il giorno della prima conferenza stampa d giocatore bianconero per Lois Openda, attaccante belga arrivato dal Lipsia. Nel raccontare le motivazioni della sua scelta, l'ex giocatore del Lipsia ha svelato un curioso dettaglio: tra le ragioni che lo hanno convinto a sposare il progetto Juventus c'è anche lo 'zampino' di Zlatan Ibrahimovic, suo idolo d'infanzia ed ex giocatore bianconero, con cui giocò tra il 2004 e il 2006. Ecco, di seguito, le sue parole.
Lois Openda, attaccante belga arrivato alla Juventus dal Lipsia, ha palato di Zlatan Ibrahimovic, suo idolo d'infanzia ora al Milan
Openda: "Mi piace muovermi parecchio. Ibrahimovic è uno a cui mi ispiro"—
Hai una posizione in campo preferita?
"La mia posizione migliore è il numero 9. Mi piace giocare sulle fasce. Mi piace muovermi parecchio".
Cosa ti ha convinto della Juventus?
"So che è la Juventus è uno dei club più importanti d'Italia. Uno da cui mi sono ispirato è Zlatan Ibrahimovic"
Un legame tra presente e passato che Openda spera di proseguire sul campo, con l'obiettivo di lasciare il segno proprio come fece Ibrahimovic all'epoca, ormai più di venti anni fa.
