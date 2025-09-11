Openda: “Uno da cui mi sono ispirato è Zlatan Ibrahimovic”

E' arrivato il giorno della prima conferenza stampa d giocatore bianconero per Lois Openda, attaccante belga arrivato dal Lipsia. Nel raccontare le motivazioni della sua scelta, l'ex giocatore del Lipsia ha svelato un curioso dettaglio: tra le ragioni che lo hanno convinto a sposare il progetto Juventus c'è anche lo 'zampino' di Zlatan Ibrahimovic, suo idolo d'infanzia ed ex giocatore bianconero, con cui giocò tra il 2004 e il 2006. Ecco, di seguito, le sue parole.