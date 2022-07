Onana: “Ziyech? Siamo amici, abbiamo parlato di un suo ipotetico arrivo…”

"Sono amico di Ziyech e De Ligt, lui è un grande centrale. Però alla fine ognuno sceglie il suo percorso e non posso decidere io per loro e anche se sapessi il loro futuro non lo direi in questo momento. Siamo tutti amici, quindi a prescindere da cosa decideranno auguro loro tanta fortuna perché Ziyech è un grandissimo giocatore e abbiamo parlato di un suo ipotetico arrivo e se dovesse arrivare sarei contento per lui, ma allo stesso tempo saremmo avversari e non potremmo essere gli amici di prima". Calciomercato Milan, arriva dall'Argentina il rinforzo per il centrocampo?