Olzer: “Somiglio a Ilicic. Al Milan cercavo di rubare i trucchi del mestiere”

Giacomo Olzer , ex calciatore del Milan, ha parlato dell'idolo Josip Ilicic e del suo passato rossonero, in cui cercava di apprendere il più possibile. Va ricordato che il Diavolo si è riservato il diritto di riacquistarlo a titolo definitivo dal Brescia. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'tifobrescia.it'.

"Ho tanta voglia di riscattarmi dopo un anno difficile come quello passato, voglio dimostrare di poter fare bene e voglio divertirmi giocando a calcio. Il Brescia mi ha fatto sentire vicinanza e fiducia in questi mesi, mi ha portato in Germania a operarmi e ora mi auguro di ricambiare questa fiducia. La prima settimana è stata tosta, il mister fa dell'intensità la caratteristica principale della squadra. Il gruppo è coeso, positivo e affiatato, sono molto fiducioso. Modelli? Al Milan cercavo di rubare i trucchi del mestiere da tutti. Mi ispiro molto a Ilicic e guardo tutte le partite dell'Atalanta solo per lui. Gli assomiglio molto per caratteristiche".