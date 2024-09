Olanda, Reijnders: “Milan, voglio essere decisivo. Rispetto al mio arrivo …”

Tijjani Reijnders, centrocampista dell'Olanda e del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'NOS', emittente radiotelevisiva olandese, soffermandosi in modo particolare sulla stagione in corso. In particolare, rispetto a quanto aveva già affermato in conferenza stampa nella giornata di ieri, il mediano rossonero ha aggiunto di voler essere un calciatore decisivo per il club e soprattutto ritiene che il Diavolo lo veda come un giocatore importante. Inoltre sottolinea come le aspettative siano aumentate in questa annata e come il suo obiettivo sia quello di segnare più gol e più assist. Ecco le sue parole.